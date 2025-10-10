search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報6791.27點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日01:17，費城半導體下跌68.92點（或1%），暫報6791.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.54%
  • 近 1 月：+18.08%
  • 近 3 月：+21.61%
  • 近 6 月：+92.54%
  • 今年以來：+37.76%

焦點個股


費城半導體成分股以思佳訊半導體(SWKS-US)領跌。思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.5%；格羅方德(GFS-US)下跌3.2%；美光科技(MU-US)下跌3.19%；英特格(ENTG-US)下跌3.01%；安森美半導體(ON-US)下跌2.67%。

部分成分股表現相對穩健，輝達(NVDA-US)上漲1.86%；連貫(COHR-US)上漲1.46%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.73%；應用材料(AMAT-US)上漲0.58%。

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6793.33-0.98%
思佳訊半導體73.37-3.59%
格羅方德34.75-3.20%
美光科技190.95-2.84%
英特格91.67-3.06%
安森美半導體49.35-3.01%
輝達192.81+1.96%
連貫119.26+2.22%
安謀控股公司168.4+0.98%
應用材料219.17+0.76%

