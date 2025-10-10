盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報6791.27點
截至台北時間10日01:17，費城半導體下跌68.92點（或1%），暫報6791.27點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.54%
- 近 1 月：+18.08%
- 近 3 月：+21.61%
- 近 6 月：+92.54%
- 今年以來：+37.76%
焦點個股
費城半導體成分股以思佳訊半導體(SWKS-US)領跌。思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.5%；格羅方德(GFS-US)下跌3.2%；美光科技(MU-US)下跌3.19%；英特格(ENTG-US)下跌3.01%；安森美半導體(ON-US)下跌2.67%。
部分成分股表現相對穩健，輝達(NVDA-US)上漲1.86%；連貫(COHR-US)上漲1.46%；安謀控股公司(ARM-US)上漲0.73%；應用材料(AMAT-US)上漲0.58%。
