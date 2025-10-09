search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報598.16美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間09日21:52股價下跌31.54美元，報598.16美元，跌幅5.01%，成交量995,868（股），盤中最高價618.85美元、最低價598.16美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.36%
  • 近 1 月：+28.45%
  • 近 3 月：+82.65%
  • 近 6 月：+167.64%
  • 今年以來：+94.45%

Applovin Corp - Class A

台股首頁我要存股
S&P 5006736.70-0.25%
道瓊指數46442.23-0.34%
NASDAQ22979.27-0.28%
費城半導體6833.90-0.38%
Applovin Corp - Class A594.7-5.56%

