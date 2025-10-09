盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報598.16美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間09日21:52股價下跌31.54美元，報598.16美元，跌幅5.01%，成交量995,868（股），盤中最高價618.85美元、最低價598.16美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.36%
- 近 1 月：+28.45%
- 近 3 月：+82.65%
- 近 6 月：+167.64%
- 今年以來：+94.45%
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.03%，報509美元
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大漲5.1%，報167.47美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報6833.57點
- 盤中速報 - 星座能源(CEG-US)大漲5.12%，報376.5美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇