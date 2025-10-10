鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至39.7元，預估目標價為761.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由39.08元上修至39.7元，其中最高估值43.33元，最低估值35元，預估目標價為761.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.33(43.33)
|46
|54.3
|60.44
|最低值
|35(35)
|29.37
|32.25
|37.65
|平均值
|39.66(39.59)
|40.38
|47.56
|50.66
|中位數
|39.7(39.08)
|40.5
|48.22
|51.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|145.51億
|154.80億
|173.66億
|183.84億
|最低值
|135.68億
|130.26億
|142.30億
|149.67億
|平均值
|138.98億
|145.31億
|160.17億
|170.55億
|中位數
|139.18億
|144.65億
|162.76億
|174.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|32.65
|76.40
|40.51
|37.05
|40.90
|營業收入
|84.97億
|160.72億
|121.73億
|131.17億
|142.02億
詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
