鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至39.7元，預估目標價為761.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由39.08元上修至39.7元，其中最高估值43.33元，最低估值35元，預估目標價為761.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值43.33(43.33)4654.360.44
最低值35(35)29.3732.2537.65
平均值39.66(39.59)40.3847.5650.66
中位數39.7(39.08)40.548.2251.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值145.51億154.80億173.66億183.84億
最低值135.68億130.26億142.30億149.67億
平均值138.98億145.31億160.17億170.55億
中位數139.18億144.65億162.76億174.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS32.6576.4040.5137.0540.90
營業收入84.97億160.72億121.73億131.17億142.02億

詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

