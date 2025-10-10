鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為37.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元下修至0.85元，其中最高估值0.91元，最低估值0.77元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.91(0.91)
|1.25
|1.65
|1.82
|最低值
|0.77(0.81)
|1.09
|1.38
|1.61
|平均值
|0.85(0.85)
|1.19
|1.49
|1.71
|中位數
|0.85(0.87)
|1.19
|1.49
|1.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.23億
|67.10億
|76.18億
|78.38億
|最低值
|59.43億
|65.64億
|71.64億
|75.25億
|平均值
|59.79億
|66.48億
|73.29億
|76.82億
|中位數
|59.83億
|66.59億
|73.22億
|76.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.09
|-0.06
|-0.10
|0.04
|營業收入
|34.80億
|41.50億
|45.63億
|52.37億
詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
