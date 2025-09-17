鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估上修至0.87元，預估目標價為35.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.85元上修至0.87元，其中最高估值0.92元，最低估值0.8元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.92(0.92)1.251.651.82
最低值0.8(0.8)1.091.381.65
平均值0.85(0.85)1.21.51.74
中位數0.87(0.85)1.231.491.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.23億67.21億76.18億78.38億
最低值59.31億65.64億71.64億75.25億
平均值59.73億66.48億73.29億76.82億
中位數59.79億66.44億73.22億76.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.09-0.06-0.100.04
營業收入34.80億41.50億45.63億52.37億

詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSARO

