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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至175元，幅度約9.38%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由160元上修至175元，調升幅度9.38%。其中最高估值300元，最低估值138元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。

FTAI Aviation Ltd - Class A今(31日)收盤價為144.46元。近5日股價上漲9.38%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FTAI市場預估目標價

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