營收速報 - 高興昌(2008)9月營收1.61億元年增率高達52.48％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為14.58億元，累計年增率33.71%。
最新價為27.5元，近5日股價上漲0.37%，相關鋼鐵工業下跌-0.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12 張
- 外資買賣超：-12 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.61億
|52%
|8%
|25/8
|1.48億
|28%
|-3%
|25/7
|1.53億
|24%
|-2%
|25/6
|1.57億
|17%
|-16%
|25/5
|1.87億
|23%
|-3%
|25/4
|1.92億
|83%
|4%
高興昌(2008-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管、鍍鋅鋼管、鋼管樁。冷軋鋼捲(板)。熱軋鋼捲(板)、塗面鋼捲(板)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
