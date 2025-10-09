search icon



營收速報 - 高興昌(2008)9月營收1.61億元年增率高達52.48％

鉅亨網新聞中心


高興昌(2008-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.61億元，年增率52.48%，月增率8.49%。

今年1-9月累計營收為14.58億元，累計年增率33.71%。

最新價為27.5元，近5日股價上漲0.37%，相關鋼鐵工業下跌-0.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-12 張
  • 外資買賣超：-12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.61億 52% 8%
25/8 1.48億 28% -3%
25/7 1.53億 24% -2%
25/6 1.57億 17% -16%
25/5 1.87億 23% -3%
25/4 1.92億 83% 4%

高興昌(2008-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管、鍍鋅鋼管、鋼管樁。冷軋鋼捲(板)。熱軋鋼捲(板)、塗面鋼捲(板)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收高興昌

