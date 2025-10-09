search icon



營收速報 - 聯華(1229)9月營收12.35億元年增率高達34.75％

鉅亨網新聞中心


聯華(1229-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣12.35億元，年增率34.75%，月增率21.43%。

今年1-9月累計營收為97.64億元，累計年增率-0.11%。

最新價為48.95元，近5日股價上漲1.77%，相關食品工業下跌-0.47%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2140 張
  • 外資買賣超：+2069 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+72 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 12.35億 35% 21%
25/8 10.17億 11% 4%
25/7 9.79億 3% -54%
25/6 21.40億 23% 148%
25/5 8.63億 -19% -22%
25/4 11.07億 -2% 44%

聯華(1229-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為產業控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報9月營收聯華

