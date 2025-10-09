營收速報 - 聯華(1229)9月營收12.35億元年增率高達34.75％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為97.64億元，累計年增率-0.11%。
最新價為48.95元，近5日股價上漲1.77%，相關食品工業下跌-0.47%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2140 張
- 外資買賣超：+2069 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+72 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|12.35億
|35%
|21%
|25/8
|10.17億
|11%
|4%
|25/7
|9.79億
|3%
|-54%
|25/6
|21.40億
|23%
|148%
|25/5
|8.63億
|-19%
|-22%
|25/4
|11.07億
|-2%
|44%
聯華(1229-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為產業控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
