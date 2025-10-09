盤後速報 - 強盛新(1463)下週(10月16日)除息2.1元，預估參考價19.45元
強盛新(1463-TW)下週(10月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(10月9日)收盤價21.55元計算，預估參考價為19.45元，息值合計為2.1元，股息殖利率9.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
強盛新(1463-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為染整代工。成品布銷售。近5日股價下跌0.23%，集中市場加權指數上漲4.16%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/16
|21.55
|2.1
|9.74%
|0.0
|2024/08/29
|26.0
|0.5
|1.92%
|0.0
|2023/07/24
|14.75
|0.4
|2.71%
|0.0
|2022/08/01
|14.0
|0.4
|2.86%
|0.0
|2021/09/09
|13.55
|0.3
|2.21%
|0.0
