鉅亨速報

盤後速報 - 強盛新(1463)下週(10月16日)除息2.1元，預估參考價19.45元

鉅亨網新聞中心


強盛新(1463-TW)下週(10月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(10月9日)收盤價21.55元計算，預估參考價為19.45元，息值合計為2.1元，股息殖利率9.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

強盛新(1463-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為染整代工。成品布銷售。近5日股價下跌0.23%，集中市場加權指數上漲4.16%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/16 21.55 2.1 9.74% 0.0
2024/08/29 26.0 0.5 1.92% 0.0
2023/07/24 14.75 0.4 2.71% 0.0
2022/08/01 14.0 0.4 2.86% 0.0
2021/09/09 13.55 0.3 2.21% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27301.92+0.88%
強盛新21.55+0.47%

