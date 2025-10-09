營收速報 - 郡都開發(4402)9月營收172萬元年增率高達197.23％
今年1-9月累計營收為1,820萬元，累計年增率17.27%。
最新價為18.7元，近5日股價下跌-1.6%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|172萬
|197%
|77%
|25/8
|97萬
|15%
|-60%
|25/7
|245萬
|65%
|24%
|25/6
|197萬
|76%
|8%
|25/5
|182萬
|95%
|-21%
|25/4
|231萬
|158%
|-27%
郡都開發(4402-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織產品。防疫相關產品。太陽能發電站建置。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
