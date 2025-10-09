search icon



營收速報 - 郡都開發(4402)9月營收172萬元年增率高達197.23％

鉅亨網新聞中心


郡都開發(4402-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣172萬元，年增率197.23%，月增率76.62%。

今年1-9月累計營收為1,820萬元，累計年增率17.27%。

最新價為18.7元，近5日股價下跌-1.6%，相關紡織纖維股價指數下跌-0.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 172萬 197% 77%
25/8 97萬 15% -60%
25/7 245萬 65% 24%
25/6 197萬 76% 8%
25/5 182萬 95% -21%
25/4 231萬 158% -27%

郡都開發(4402-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織產品。防疫相關產品。太陽能發電站建置。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

