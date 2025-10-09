search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 鴻翊(3521)9月營收3,517萬元年增率高達230.8％

鉅亨網新聞中心


鴻翊(3521-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3,517萬元，年增率230.8%，月增率3320.91%。

今年1-9月累計營收為2.36億元，累計年增率55.48%。

最新價為11.9元，近5日股價下跌-2.87%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3,517萬 231% 3321%
25/8 103萬 -79% 97%
25/7 52萬 -88% -100%
25/6 1.78億 2005% 80912%
25/5 22萬 -99% -92%
25/4 262萬 -54% -84%

鴻翊(3521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為房產建設銷售、代銷及營建相關。 Construction Sales。工業電腦、端點銷售系統。POS System。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收鴻翊

相關行情

台股首頁我要存股
鴻翊11.9+0.42%
美元/台幣30.545+0.03%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty