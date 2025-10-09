營收速報 - 鴻翊(3521)9月營收3,517萬元年增率高達230.8％
今年1-9月累計營收為2.36億元，累計年增率55.48%。
最新價為11.9元，近5日股價下跌-2.87%，相關建材營造股價指數下跌-2.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3,517萬
|231%
|3321%
|25/8
|103萬
|-79%
|97%
|25/7
|52萬
|-88%
|-100%
|25/6
|1.78億
|2005%
|80912%
|25/5
|22萬
|-99%
|-92%
|25/4
|262萬
|-54%
|-84%
鴻翊(3521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為房產建設銷售、代銷及營建相關。 Construction Sales。工業電腦、端點銷售系統。POS System。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
