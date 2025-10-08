search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報6701.25點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間08日09:47，費城半導體上漲66.49點（或1%），暫報6701.25點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.16%
  • 近 1 月：+15.16%
  • 近 3 月：+19.74%
  • 近 6 月：+79.56%
  • 今年以來：+33.23%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲3.76%；美光科技(MU-US)上漲3.01%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.46%；博通(AVGO-US)上漲2.13%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲2.07%。

部分成分股表現相對疲軟，艾司摩爾(ASML-US)下跌1.99%；英特爾(INTC-US)下跌1.76%；科林研發(LRCX-US)下跌1.01%；科磊(KLAC-US)下跌0.96%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.4%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6731.731.46%
超微半導體220.3+4.16%
美光科技193.86+4.40%
邁威爾科技89.6791+3.12%
博通340.895+1.33%
凌雲邏輯126.51+2.08%
艾司摩爾987.34-1.49%
英特爾36.5625-1.63%
科林研發139.69-0.47%
科磊1070.095-1.35%
安謀控股公司158.17-0.74%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty