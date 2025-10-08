鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至2.58元，預估目標價為116.52元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.52元上修至2.58元，其中最高估值2.65元，最低估值2.31元，預估目標價為116.52元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.65(2.65)
|3.99
|4.11
|4.68
|最低值
|2.31(2.31)
|1.44
|1.9
|2.43
|平均值
|2.53(2.52)
|2.8
|3.09
|3.51
|中位數
|2.58(2.52)
|2.82
|3.37
|3.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.22億
|25.17億
|28.56億
|25.58億
|最低值
|18.87億
|15.90億
|19.19億
|21.30億
|平均值
|20.09億
|21.48億
|23.95億
|23.52億
|中位數
|20.10億
|21.15億
|24.61億
|23.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.13
|1.68
|1.48
|1.19
|1.17
|營業收入
|10.96億
|12.02億
|10.65億
|10.16億
|12.85億
詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為107.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調升至107.5元，幅度約3.86%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axis資本控股AXS-US的目標價調升至115元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際WCC-US的目標價調升至255元，幅度約4.08%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇