外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.77%，報1426.77元
截至台北時間08日17:40，美元/韓元上漲10.9點漲幅達0.77%，暫報1426.77點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.14%
- 近 1 週：+0.84%
- 近 3 月：+2.94%
- 近 6 月：-3.68%
- 今年以來：-4.12%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.29%
- 美元/離岸人民幣相關性0.66，本日上漲0.11%
- 美元/瑞典克朗相關性0.64，本日上漲0.4%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
