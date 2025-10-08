search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.77%，報1426.77元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間08日17:40，美元/韓元上漲10.9點漲幅達0.77%，暫報1426.77點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.14%
  • 近 1 週：+0.84%
  • 近 3 月：+2.94%
  • 近 6 月：-3.68%
  • 今年以來：-4.12%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日上漲0.29%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.66，本日上漲0.11%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.64，本日上漲0.4%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.69，本日上漲0.13%
  • 澳元/美元相關性-0.66，本日上漲0.23%
  • 紐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.59%

相關行情

台股首頁我要存股
人民幣/美元0.1404+0.00%
英鎊/美元1.3404-0.16%
澳元/美元0.6562-0.27%
紐元/美元0.5762-0.64%
紐元/美元0.5762-0.64%

