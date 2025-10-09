焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.983點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日00:00，美元指數上漲0.41點漲幅達0.41%，暫報98.983點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.35%
- 近 1 週：+0.30%
- 近 3 月：+0.64%
- 近 6 月：-5.17%
- 今年以來：-9.57%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.16
|-0.46%
|美元/日元
|152.76
|0.59%
|英鎊/美元
|1.34
|-0.33%
|美元/加幣
|1.4
|0.04%
|美元/瑞典克朗
|9.44
|0.54%
|美元/瑞郎
|0.8
|0.49%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.507點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報98.114點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.119點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.105點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇