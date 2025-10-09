search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.983點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間09日00:00，美元指數上漲0.41點漲幅達0.41%，暫報98.983點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.35%
  • 近 1 週：+0.30%
  • 近 3 月：+0.64%
  • 近 6 月：-5.17%
  • 今年以來：-9.57%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.16 -0.46%
美元/日元 152.76 0.59%
英鎊/美元 1.34 -0.33%
美元/加幣 1.4 0.04%
美元/瑞典克朗 9.44 0.54%
美元/瑞郎 0.8 0.49%

文章標籤

焦點速報美元指數

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.8640.29%
歐元/美元1.1631-0.21%
美元/日元152.68+0.54%
英鎊/美元1.3398-0.20%
美元/加幣1.3955+0.05%
美元/瑞典克朗9.4331+0.46%
美元/瑞郎0.8016+0.43%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty