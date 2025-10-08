外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.3%，報1.2962元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日14:20，美元/新加坡幣上漲0.0039點漲幅達0.3%，暫報1.2962點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.62%
- 近 1 週：+0.26%
- 近 3 月：+1.03%
- 近 6 月：-4.43%
- 今年以來：-5.26%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.64%
- 美元/日元相關性0.82，本日上漲0.38%
- 美元/瑞郎相關性0.81，本日上漲0.41%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
