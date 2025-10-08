營收速報 - 泰福-KY(6541)9月營收8,486萬元年增率高達3916.09％
鉅亨網新聞中心
泰福-KY(6541-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣8,486萬元，年增率3916.09%，月增率259.64%。
今年1-9月累計營收為2.22億元，累計年增率596.68%。
最新價為52.8元，近5日股價上漲1.55%，相關生技醫療下跌-1.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+744 張
- 外資買賣超：+752 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|8,486萬
|3916%
|260%
|25/8
|2,360萬
|1611%
|40%
|25/7
|1,688萬
|111%
|-36%
|25/4
|855萬
|404%
|-78%
|25/3
|3,940萬
|6085%
|453%
|25/2
|713萬
|985%
|114%
泰福-KY(6541-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥之研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 康普(4739)9月營收6.85億元年增率高達110.05％
- 營收速報 - 科嶠(4542)9月營收7,838萬元年增率高達210.12％
- 營收速報 - 洋華(3622)9月營收1.71億元年增率高達33.28％
- 營收速報 - 彬台(3379)9月營收2.52億元年增率高達114.93％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇