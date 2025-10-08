search icon



營收速報 - 泰福-KY(6541)9月營收8,486萬元年增率高達3916.09％

鉅亨網新聞中心


泰福-KY(6541-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣8,486萬元，年增率3916.09%，月增率259.64%。

今年1-9月累計營收為2.22億元，累計年增率596.68%。

最新價為52.8元，近5日股價上漲1.55%，相關生技醫療下跌-1.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+744 張
  • 外資買賣超：+752 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 8,486萬 3916% 260%
25/8 2,360萬 1611% 40%
25/7 1,688萬 111% -36%
25/4 855萬 404% -78%
25/3 3,940萬 6085% 453%
25/2 713萬 985% 114%

泰福-KY(6541-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥之研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收泰福-KY

