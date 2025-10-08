營收速報 - 華泰(2329)9月營收17.42億元年增率高達31.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為145.29億元，累計年增率19.58%。
最新價為47.7元，近5日股價上漲3.19%，相關半導體業上漲8.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6630 張
- 外資買賣超：-7312 張
- 投信買賣超：-15 張
- 自營商買賣超：+697 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|17.42億
|31%
|3%
|25/8
|16.88億
|26%
|-4%
|25/7
|17.58億
|41%
|-0%
|25/6
|17.59億
|30%
|-2%
|25/5
|17.92億
|36%
|5%
|25/4
|17.14億
|23%
|7%
華泰(2329-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
