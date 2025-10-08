search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 華泰(2329)9月營收17.42億元年增率高達31.05％

鉅亨網新聞中心


華泰(2329-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣17.42億元，年增率31.05%，月增率3.21%。

今年1-9月累計營收為145.29億元，累計年增率19.58%。

最新價為47.7元，近5日股價上漲3.19%，相關半導體業上漲8.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6630 張
  • 外資買賣超：-7312 張
  • 投信買賣超：-15 張
  • 自營商買賣超：+697 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 17.42億 31% 3%
25/8 16.88億 26% -4%
25/7 17.58億 41% -0%
25/6 17.59億 30% -2%
25/5 17.92億 36% 5%
25/4 17.14億 23% 7%

華泰(2329-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收華泰

相關行情

台股首頁我要存股
華泰47.7-1.55%
美元/台幣30.535+0.05%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏強
華泰

71.88%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty