鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-09 04:00

「大疆預告降價已購買消費者退貨維權」周三（8 日）上了微博熱搜，在大疆京東自營旗艦店，大疆確實有多款產品即將降價，涉及戶外電源、雲台相機、運動相機、手機穩定器、無線麥克風、無人機、掃地機器人。

大疆產品降價近千元，引發消費者退貨維權。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，戶外電源 Power 1000 V2 直降人民幣（下同）900 元，Power 500 直降 500 元，雲台相機 Pocket 3 最高降價 900 元，運動相機 Action 4 最高降價 1,129 元，手機穩定器 Mobile 7P 降價 200 元，掃地機器人 ROMO 最高降價 300 元，無線麥克風 MIC 2 最高降價 800 元，MIni 4K 航拍無人機最高降價 1,300 元，航拍機 Mini 4 PRO 最高降價 1,478 元。

‌



該店鋪顯示，大疆雙 11 活動 10 月 9 日開始，以上優惠的期限是 10 月 9 日 0 點～10 月 14 日 24 點。

在小紅書等社交平台，有不少網友在討論大疆降價一事，一些網友表示，在降價前已購買了大疆產品。

有在可退貨期間內的網友表示，自己原本花 3,499 元購買了 Pocket 3 標準版，在優惠政策出爐後，他退了這款產品，打算以 3,198 元的優惠價格購入長續航版。

也有一些網友表示，已經退了款，打算等產品降價了重新購入。

不過，也有一些用戶不認可相關產品的退換貨政策。

有一名用戶在社交平台上放出購買訂單截圖，可以看到，9 月 28 日，他在京東大疆官方旗艦店上購買了大疆雲台相機 Pocket 3，同時花了 200 多元買存儲卡，共花了 4,200 多元。

他購買的 Pocket 3 支持 30 天無理由退貨和 7 天價保。他後續發現這款產品的標準版 10 月 9 日將優惠 700 元，於是找店鋪客服協商。

此時距離他購買產品的日期過去了 7 天，為了能享受優惠，店鋪客服建議他退貨退款，重新下單。但他希望可以直接退差價，不是退貨。

大疆京東自營旗艦店客服表示，店鋪支持 7 天價保服務，自訂單物流簽收次日起 7 日內，如產品前端價格發生實際降價，消費者可以申請平台退差價。

不同產品可申請退貨的條件有所不同，無人機產品可 30 天內退貨，電源產品可 15 天內退貨，但退貨需滿足特定條件，包括塑封之外的包裝保持完好、產品或配件沒有損壞或明顯刮痕。

還有一些近期在線下購入大疆相關產品的用戶尚無法收到差價。

一名用戶說，9 月 14 日他在桂林一家大疆授權體驗店購買了 Pocket 3，距今不足 1 個月。他表示，購買時已同店員確認大疆產品通常不降價，所以當時就購入了，但他後來發現相關產品網上的價格在短時間內降了 700 元，他就找店員協商退差價，店員未提及購買 30 天內可退貨。