search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為42元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.63元，其中最高估值1.69元，最低估值0.25元，預估目標價為42元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.69(1.69)2.422.1
最低值0.25(0.25)0.841.96
平均值0.78(0.83)1.712.04
中位數0.63(0.7)1.692.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值635,992,000645,037,000607,183,750
最低值532,194,000498,936,000490,878,000
平均值585,040,140565,909,790556,951,430
中位數591,670,520572,622,970564,871,990

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.632.31.515.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		663,823,047712,576,194848,048,496620,062,326

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台塑化42.1+0.24%
美元/台幣30.545+0.03%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty