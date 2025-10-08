鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至12.08元，預估目標價為372元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台燿(6274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.98元上修至12.08元，其中最高估值13.31元，最低估值11.33元，預估目標價為372元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|13.31(13.31)
|23.19
|34.18
|最低值
|11.33(11.33)
|16.17
|20.12
|平均值
|12.08(12.05)
|18.55
|23.6
|中位數
|12.08(11.98)
|18.22
|21.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30,426,000
|40,148,000
|49,849,190
|最低值
|28,704,290
|33,522,000
|38,648,000
|平均值
|29,232,330
|36,562,920
|42,638,400
|中位數
|29,031,730
|36,479,000
|41,005,620
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.56
|3.05
|4.69
|7.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,070,425
|16,002,537
|18,472,128
|21,132,040
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- CCL廠聯茂9月營收27.64億元創歷史同期次高 月增8.45%
- PCB產業鏈加速籌資及擴張 CCL廠台燿擬發債籌資40億元
- 【量大強漲股整理】Q4作夢行情啟動，五大潛力主流股大公開?!
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至11.98元，預估目標價為370元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇