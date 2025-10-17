【Joe’s華爾街脈動】台積電領軍訊號，穿透美國宏觀雜音
Joe Lu
台灣 AI 供應鏈強勁基本面，與美國宏觀因素驅動的波動脫鉤。
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 16 日 美東時間
摘要
- 美國區域性銀行信貸品質疑慮再起，引發避險情緒，美股下跌。
- 政府持續關門，掩蓋了經濟數據，加劇不確定性並提高對聯準會降息的押注。
- 儘管大盤疲弱，在強勁 AI 需求訊號支撐下，半導體類股展現相對強勢。
- 台積電創紀錄的業績與樂觀的財測，確立其領導地位，為台股加權指數 (TAIEX) 提供基本面支撐。
美國市場的主流論述是避險情緒再起。對區域性銀行信貸品質的擔憂使投資者感到不安，(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【Joe’s華爾街脈動】美國AI需求訊號，提振台灣半導體前景
- 【Joe’s華爾街脈動】美股避險情緒籠罩，台灣科技股動能受矚
- 【Joe’s華爾街脈動】美國科技股反彈，為台灣AI與半導體產業創造強勁順風
- 〈美股盤後〉美中貿易戰降溫 道瓊回彈超580點 台積電ADR飆近8%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇