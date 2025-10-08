夢想剛起步 後盾已就位！台新銀行力挺高球新秀吳雙出發逐夢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-08 09:14

‌



深耕國內女子高球，台新贊助新世代潛力選手-吳雙。（圖／台新銀行提供）

台新銀行長期贊助臺灣女子高爾夫球選手，至今已超過 14 年。從前世界球后曾雅妮，到未來之星黃亭瑄，如今台新再次將目光投向未來，於今日（7 日）宣布簽約贊助年僅 15 歲的「第一屆世界中學生高爾夫錦標賽」冠軍吳雙，成為這位高球新星逐夢路上的堅強後盾。

在高爾夫球場上，一記完美揮桿不僅需要技巧，更仰賴年復一年的堅持與努力。台新銀行自 2011 年起長期支持臺灣女子高球運動，包括陪伴曾雅妮站上世界頂尖舞台、登上球后寶座；自 2013 年起，亦陸續贊助錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏等旅外好手，當她們在場上以揮桿證明實力，台新則以實際行動守護她們的夢想。

‌



台新銀行的投入，從不僅止於一紙贊助合約，更是對國內女子高球的深耕。近年來，台新將關注焦點擴展至新世代潛力選手，包括 2020 年贊助有「最強新人」之稱的 16 歲新星吳佳晏，為其日後旅日提供助力，2022 年則贊助被媒體譽為「臺灣最強高中生」的黃亭瑄，她於 2023 年前往美國就讀奧勒岡大學展開旅外生涯，並於今年 8 月轉為職業選手，持續以堅定步伐朝 LPGA 夢想舞台邁進。而黃亭瑄還在杭州亞運會，攜手兩位台新贊助選手錢珮芸、蔡佩穎拿下女子團體第 6 名，個人則為第 14 名，至於錢珮芸則是在去年巴黎奧運再度披上國家隊戰袍出征，於女子個人賽拿下第 18 名成績。

今日，台新銀行再次宣布簽下 15 歲未來之星吳雙。她於今年 7 月在摩洛哥舉辦的第一屆世界中學生高爾夫錦標賽中勇奪冠軍，成為臺灣高壇備受矚目的新星。台新選擇在吳雙夢想剛萌芽之際，成為支持她成長的一雙溫暖之手。來自籃球世家的吳雙，其父吳志偉、母陳怡儒皆為前中華隊國手，雖出身籃球名門，擁有優異的運動天賦與體能條件，吳雙卻選擇在高爾夫球場上開創另一片天。未來，吳雙也將持續朝美國 NCAA D1 前 20 大學校隊及職業選手之路邁進。

台新銀行總經理林淑真表示：「高爾夫運動能培養選手的專注力與自我突破精神，這與台新『認真，讓美好永續』的理念一致。很高興能與吳雙攜手，支持她朝向夢想路上的每一步。台新將持續深耕高爾夫，幫助更多臺灣選手勇敢逐夢，為國爭光。」秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，台新銀行除了持續支持女子高爾夫球運動，也透過長期贊助與舉辦「台新名人高球慈善配對賽」，推動運動與公益結合。該賽事自舉辦 14 年來已募得逾 2,000 萬元善款，持續發揮正向影響力。

此外，台新也長期投入多元體育發展，自 2005 年起於南投縣國姓鄉推動「奮發種子灌溉計畫」，協助孩子透過空手道專長延續學業，至今已培訓逾 800 名經濟弱勢孩童，藉由運動翻轉人生。自 2018 年起冠名贊助「台新女子路跑」，每年吸引上萬名女性參賽，鼓勵女性展現自信與美麗，同時響應聯合國永續發展目標（SDGs），致力於性別平權與促進大眾健康。