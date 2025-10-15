【Joe’s華爾街脈動】美股避險情緒籠罩，台灣科技股動能受矚
Joe Lu
美中緊張局勢加劇、科技領漲股大幅回落，預示轉向防禦性佈局或為審慎之舉。
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 14 日 美東時間
摘要
- 地緣政治摩擦引發美國市場廣泛的避險操作，科技與 AI 產業受創最重，市場波動加劇。
- 黃金與美元等避險資產吸引資金流入，而石油等工業大宗商品則顯著走弱。
- 強勁的美國銀行業財報遭宏觀經濟擔憂所掩蓋，顯示市場情緒目前正主導基本面。
- 美國半導體龍頭股的急遽反轉，為台灣仰賴 AI 題材的供應鏈構成直接逆風。
- 美國市場的防禦性輪動，為投資者提供了觀察航運及特定金融等非科技類股相對強勢的契機。
美國交易時段的基調是明確的風險規避。美中貿易緊張關係再起是主要催化劑，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
