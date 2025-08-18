鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至97.73元，預估目標價為2,000.00元
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由95.5元上修至97.73元，其中最高估值100元，最低估值94.96元，預估目標價為2,000.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|100(100)
|110
|120
|最低值
|94.96(92.2)
|100
|109.25
|平均值
|97.61(96.13)
|105.35
|114.63
|中位數
|97.73(95.5)
|104.4
|114.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|161.42億
|169.62億
|最低值
|161.42億
|169.62億
|平均值
|161.42億
|169.62億
|中位數
|161.42億
|169.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|55.63
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|營業收入
|97.39億
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
