鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至97.73元，預估目標價為2,000.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由95.5元上修至97.73元，其中最高估值100元，最低估值94.96元，預估目標價為2,000.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值100(100)110120
最低值94.96(92.2)100109.25
平均值97.61(96.13)105.35114.63
中位數97.73(95.5)104.4114.63

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值161.42億169.62億
最低值161.42億169.62億
平均值161.42億169.62億
中位數161.42億169.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS55.63176.51-23.57146.98199.32
營業收入97.39億128.38億115.68億157.87億166.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

