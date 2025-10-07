search icon



【時事觀察】台積電（2330）股價再創高！法說會前，真正的關鍵在哪？

鉅亨研報


AI 狂潮＋政策護航，資金為何瘋搶台積電？

cover image of news article
【時事觀察】台積電（2330）股價再創高！法說會前，真正的關鍵在哪？ (圖:shutterstock)

近期台股焦點再度回到晶圓代工龍頭——台積電（2330）。隨著 AI 需求爆發、外資買超連三日，加上政府拒絕「美國 50% 在地化」方案，讓市場解讀為明確利多。台積電的 3 奈米與 5 奈米產線滿載，營收與毛利率節節攀升，股價連創新高，技術面更突破月線與季線壓力，吸引短線動能資金湧入，形成新一波攻勢。



法說會前夕：市場最在意的 5 大焦點

10 月 16 日即將登場的法說會，被視為下波行情關鍵。法人普遍關注第三季財報能否超越預期、全年指引是否上修，以及資本支出是否維持 400 億美元水準。特別是 2 奈米與 1.4 奈米的量產進度、AI 與車用晶片的訂單趨勢，皆將成為觀察指標。若管理層語氣偏多，市場預期不排除再啟一波評價上修行情。

潛藏風險與後勢懸念：漲多之後呢？

然而在榮景背後，地緣政治仍是最大變數。台積電能否在法說會上再度驚豔市場？還是利多出盡、資金提前反應

