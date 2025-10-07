【時事觀察】台積電（2330）股價再創高！法說會前，真正的關鍵在哪？

‌



10 月 16 日即將登場的法說會，被視為下波行情關鍵。法人普遍關注第三季財報能否超越預期、全年指引是否上修，以及資本支出是否維持 400 億美元水準。特別是 2 奈米與 1.4 奈米的量產進度、AI 與車用晶片的訂單趨勢，皆將成為觀察指標。若管理層語氣偏多，市場預期不排除再啟一波評價上修行情。