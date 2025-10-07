外資近5日買超個股
1. 外資累計買超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、華邦電 (2344-TW)、台新新光金 (2887-TW)、聯電 (2303-TW)、廣達 (2382-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、華邦電 (2344-TW)、東元 (1504-TW)、緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、鴻海 (2317-TW)、東元 (1504-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、廣達 (2382-TW)
5. 外資當日 (03) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、廣達 (2382-TW)、東元 (1504-TW)、三商壽 (2867-TW)、鴻海 (2317-TW)
