1. 外資累計買超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、華邦電 (2344-TW)、台新新光金 (2887-TW)、聯電 (2303-TW)、廣達 (2382-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW)、台新新光金 (2887-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、華邦電 (2344-TW)、東元 (1504-TW)、緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、鴻海 (2317-TW)、東元 (1504-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、廣達 (2382-TW)


5. 外資當日 (03) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、廣達 (2382-TW)、東元 (1504-TW)、三商壽 (2867-TW)、鴻海 (2317-TW)
 

緯創156.5+1.95%
華邦電42.2+8.76%
台新新光金18.05-1.10%
聯電43.75-0.23%
廣達311+3.67%
鴻海229+1.10%
東元115+1.32%
三商壽6.16-4.05%
主動統一台股增長14.27+1.71%
國泰永續高股息21.34+0.33%

