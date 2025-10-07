search icon



1. 外資累計賣超 5 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、仁寶 (2324-TW)、華新 (1605-TW)、中鋼 (2002-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、仁寶 (2324-TW)、中鋼 (2002-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、興富發 (2542-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、力積電 (6770-TW)、中鋼 (2002-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、華新 (1605-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
力積電 (6770-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中鋼 (2002-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、旺宏 (2337-TW)


5. 外資當日 (03) 賣超的股票
力積電 (6770-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中鋼 (2002-TW)、永豐金 (2890-TW)
 

台股

仁寶32.35+0.94%
華新26.6+5.35%
中鋼18.95-0.26%
興富發39.15-1.14%
力積電29.1+6.99%
旺宏26.3+3.95%
永豐金25.1-0.99%
期街口布蘭特正210.88+2.45%
元大台灣5061.35+2.16%
國泰台灣領袖5025.74+1.70%

#一紅吃三黑

偏強
華新

85%

勝率

#上升三法

偏強
華新

85%

勝率

#指標剛跌破

偏弱
中鋼

70.59%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
中鋼

70.59%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
中鋼

70.59%

勝率

