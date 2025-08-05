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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至20.3元，預估目標價為233.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.45元上修至20.3元，其中最高估值23.4元，最低估值17.44元，預估目標價為233.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值23.4(23.4)27.325.16
最低值17.44(17.44)19.820.5
平均值20.23(20.04)22.4723.12
中位數20.3(19.45)22.2523.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值614.24億668.60億716.65億
最低值585.06億630.78億665.70億
平均值601.12億649.61億698.53億
中位數601.17億649.22億703.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.314.96-5.22-1.2016.99
營業收入447.91億505.88億514.12億570.94億641.06億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

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