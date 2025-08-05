鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至20.3元，預估目標價為233.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.45元上修至20.3元，其中最高估值23.4元，最低估值17.44元，預估目標價為233.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.4(23.4)
|27.3
|25.16
|最低值
|17.44(17.44)
|19.8
|20.5
|平均值
|20.23(20.04)
|22.47
|23.12
|中位數
|20.3(19.45)
|22.25
|23.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|614.24億
|668.60億
|716.65億
|最低值
|585.06億
|630.78億
|665.70億
|平均值
|601.12億
|649.61億
|698.53億
|中位數
|601.17億
|649.22億
|703.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|營業收入
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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