鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至18.44元，預估目標價為232.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.1元上修至18.44元，其中最高估值23.4元，最低估值17.44元，預估目標價為232.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.4(20.37)
|27.3
|25.83
|最低值
|17.44(14.93)
|19.8
|20.5
|平均值
|18.9(18.1)
|22.02
|23.01
|中位數
|18.44(18.1)
|21.83
|22.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|692.17億
|743.65億
|789.19億
|最低值
|590.39億
|635.53億
|666.94億
|平均值
|614.25億
|664.60億
|712.54億
|中位數
|604.04億
|656.46億
|708.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|營業收入
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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