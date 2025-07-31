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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至18.44元，預估目標價為232.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.1元上修至18.44元，其中最高估值23.4元，最低估值17.44元，預估目標價為232.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值23.4(20.37)27.325.83
最低值17.44(14.93)19.820.5
平均值18.9(18.1)22.0223.01
中位數18.44(18.1)21.8322.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值692.17億743.65億789.19億
最低值590.39億635.53億666.94億
平均值614.25億664.60億712.54億
中位數604.04億656.46億708.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.314.96-5.22-1.2016.99
營業收入447.91億505.88億514.12億570.94億641.06億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

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