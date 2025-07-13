鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 15:10

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隨著輝達 (NVDA-US) 市值突破 4 兆美元、比特幣創下超過 11 萬美元新高，華爾街正陷入一片亢奮情緒。然而，《巴隆週刊》圓桌論壇最新調查顯示，多位資深投資專家對當前股票市場高估值表達強烈擔憂，預警股市恐於未來幾個月陷入停滯，甚至下跌修正。

專家示警市場過熱！點名9檔潛力股應對高估值泡沫。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆》，投資專家們指出，當前美國投資市場存在三大風險：價格過高、關稅政策上升以及經濟成長乏力。

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目前納斯達克 100 指數的市盈率已突破未來 12 個月預估收益的 30 倍，投資人對潛在風險的忽視程度正在升高。

儘管市場充滿不確定性，專家們仍積極尋找具價值的選股標的。如，GQG Partners 董事長暨投資長賈因（Rajiv Jain）就在中期回訪中，推薦 9 檔潛力股票，多數為市場關注度較低的冷門產業或正面臨短期挑戰的公司，而非當前主流如輝達等熱門股。

投資人示警：財政赤字與市場自滿恐釀危機

賈因受訪指出，美國財政赤字連續五年占 GDP 的 6.5%，屬歷史罕見。他質疑企業獲利是否被赤字與刺激政策「放大」，並警告目前標普 500 的市盈率過高，不利於未來股市上漲空間。

賈因進一步指出，美國當前推動的新關稅政策，以及與多數國家難以達成貿易協議的情況，對供應鏈構成壓力。加上近期全美房市普遍降溫，房價月減的趨勢與通膨再度升溫的可能性，將加劇市場波動。

儘管市場普遍預期聯準會（Fed）將降息，但賈因表示，這可能釋放錯誤通膨訊號。他質疑在企業獲利強勁的背景下，降息是否合理，因此大幅削減科技股持倉，並強化風險控管。