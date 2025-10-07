鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至5.86元，預估目標價為90.24元

search icon



Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至5.86元，預估目標價為90.24元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.77元上修至5.86元，其中最高估值6.89元，最低估值4.92元，預估目標價為90.24元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.89(6.89)12.5813.8610.25
最低值4.92(4.92)4.093.924.97
平均值5.74(5.72)6.436.76.86
中位數5.86(5.77)6.336.496.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值220.58億243.28億259.48億276.23億
最低值197.90億173.62億172.29億172.91億
平均值210.52億218.18億219.05億225.90億
中位數211.19億221.85億223.33億212.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.511.46-0.58-3.002.92
營業收入114.17億121.90億119.49億117.75億185.57億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSNEM

