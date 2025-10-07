鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至5.86元，預估目標價為90.24元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.77元上修至5.86元，其中最高估值6.89元，最低估值4.92元，預估目標價為90.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.89(6.89)
|12.58
|13.86
|10.25
|最低值
|4.92(4.92)
|4.09
|3.92
|4.97
|平均值
|5.74(5.72)
|6.43
|6.7
|6.86
|中位數
|5.86(5.77)
|6.33
|6.49
|6.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|220.58億
|243.28億
|259.48億
|276.23億
|最低值
|197.90億
|173.62億
|172.29億
|172.91億
|平均值
|210.52億
|218.18億
|219.05億
|225.90億
|中位數
|211.19億
|221.85億
|223.33億
|212.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.51
|1.46
|-0.58
|-3.00
|2.92
|營業收入
|114.17億
|121.90億
|119.49億
|117.75億
|185.57億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
