鉅亨速報

盤後速報 - 群益科技高息成長(00946)次交易(7)日除息0.06元，參考價10.2元

鉅亨網新聞中心


群益科技高息成長(00946-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為10.2元，相較今日收盤價10.26元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/07 10.26 0.058 0.57% 0.0
2025/09/02 10.18 0.058 0.57% 0.0
2025/08/04 9.48 0.025 0.26% 0.0
2025/07/03 9.11 0.025 0.27% 0.0
2025/06/04 8.71 0.025 0.29% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

群益科技高息成長10.26+0.10%

