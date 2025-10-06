盤後速報 - 群益科技高息成長(00946)次交易(7)日除息0.06元，參考價10.2元
鉅亨網新聞中心
群益科技高息成長(00946-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為10.2元，相較今日收盤價10.26元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/07
|10.26
|0.058
|0.57%
|0.0
|2025/09/02
|10.18
|0.058
|0.57%
|0.0
|2025/08/04
|9.48
|0.025
|0.26%
|0.0
|2025/07/03
|9.11
|0.025
|0.27%
|0.0
|2025/06/04
|8.71
|0.025
|0.29%
|0.0
