盤中速報 - 達世幣大漲8.88%，報34.5美元
鉅亨網新聞中心
達世幣(DASH)在過去 24 小時內漲幅超過8.88%，最新價格34.5美元，總成交量達0.20億美元，總市值4.28億美元，目前市值排名第 69 名。
近 1 日最高價：36.8美元，近 1 日最低價：29.6美元，流通供給量：12,391,676。
Dash在2014年以萊特幣LTC分支推出，以保護隱私為要旨且具有良好的匿名性。為確保安全，推出了工作量證明演算法「X11」由11種不同的演算法共同組成：Blake、Bmw、Groestl、Jh、Keccak、Skein、Luffa、Cubehash、Shavite、Simd、Echo。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+52.82%
- 近 1 月：+37.51%
- 近 3 月：+62.20%
- 近 6 月：+47.46%
- 今年以來：-18.86%
