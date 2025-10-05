盤中速報 - 達世幣大漲8.88%，報34.5美元

達世幣 (DASH)在過去 24 小時內漲幅超過8.88%，最新價格34.5美元，總成交量達0.20億美元，總市值4.28億美元，目前市值排名第 69 名。

Dash在2014年以萊特幣LTC分支推出，以保護隱私為要旨且具有良好的匿名性。為確保安全，推出了工作量證明演算法「X11」由11種不同的演算法共同組成：Blake、Bmw、Groestl、Jh、Keccak、Skein、Luffa、Cubehash、Shavite、Simd、Echo。