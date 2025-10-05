鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.39億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-05 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅28%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅77.7%；AEVO(AEVO)近一週漲幅10.1%；FTT(FTT)近一週漲幅7.78%。