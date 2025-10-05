盤中速報 - Worldcoin大跌8.03%，報1.26美元
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.03%，最新價格1.26美元，總成交量達0.52億美元，總市值24.79億美元，目前市值排名第 26 名。
近 1 日最高價：1.4美元，近 1 日最低價：1.25美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.94%
- 近 1 月：+54.68%
- 近 3 月：+53.09%
- 近 6 月：+76.28%
- 今年以來：-39.92%
