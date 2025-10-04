鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.42元，其中最高估值0.72元，最低估值-0.1元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.72(0.72)
|2.16
|3.16
|3.74
|最低值
|-0.1(-0.02)
|0.79
|1.5
|2.76
|平均值
|0.43(0.43)
|1.66
|2.26
|3.25
|中位數
|0.42(0.45)
|1.65
|2.26
|3.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|549.26億
|584.07億
|625.71億
|655.34億
|最低值
|540.90億
|560.88億
|590.02億
|633.31億
|平均值
|544.93億
|577.68億
|607.32億
|644.33億
|中位數
|544.88億
|580.10億
|607.29億
|644.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
