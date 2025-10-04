股價一度重挫8%！Palantir參與系統爆漏洞 公司強調已解決

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-04 03:46

《彭博》周五 (3 日) 報導，數據分析公司 Palantir(PLTR-US) 股價暴跌逾 8%，起因於《路透》報導稱其參與的戰場通訊系統存在嚴重安全缺陷。不過 Palantir 與國防科技公司 Anduril 均反駁，強調報導內容已過時且不正確，相關問題早已解決。

Palantir周五股價一度重挫逾8%。(圖:Reuters/TPG)

Palantir 周五聲明，《路透》報導提到的問題早已解決。該報導的重點是陸軍 9 月的一份備忘錄，內容對 Anduril 的 NGC2(次世代指揮管制) 原型系統提出疑慮，該系統由 Anduril 主導，合作廠商包括 Palantir 和微軟 (MSFT-US)。

Palantir 表示，陸軍已說明系統問題「立即獲得解決」，並強調「Palantir 平台未發現任何漏洞」。

Palantir 一度跌逾 8%，這是自 8 月以來最大盤中跌幅。此前該公司股價表現亮眼，過去三年累計漲幅超過 2000%。截稿前，Palantir 下跌 6.81%，暫報 174.31 美元。

國防新聞網站《Breaking Defense》本周報導這份陸軍文件，陸軍中將 Jeth Rey 受訪時強調，發現安全漏洞是整合先進技術的重要環節。「這是新引進的技術，我們發現風險後立即解決。」他說。

根據陸軍說法，這份日期為 9 月 5 日的備忘錄由《Breaking Defense》和《路透》報導，內容指出在採取改善措施前，這些公司的通訊網路容易受到「內部威脅、外部攻擊和數據外洩」影響，且「基本安全控制、流程和治理存在重大缺陷」。

Anduril 也聲明問題已解決，強調報導是過時資訊，NGC2 正按正常開發流程推進，我們及早發現風險、快速解決，並在部署前強化系統。

陸軍代表未立即回應置評請求。