鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.59元，其中最高估值3.54元，最低估值1.2元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.54(2.45)
|3.52
|3.87
|3.85
|最低值
|1.2(1.2)
|0.89
|1.06
|1.24
|平均值
|1.84(1.61)
|2.01
|2.59
|2.88
|中位數
|1.59(1.54)
|2.01
|2.64
|3.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|44.12億
|51.01億
|54.66億
|58.18億
|最低值
|36.93億
|40.02億
|43.29億
|46.44億
|平均值
|42.32億
|46.85億
|49.87億
|53.67億
|中位數
|43.43億
|47.48億
|50.14億
|55.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.57
|-0.82
|2.39
|0.79
|-0.12
|營業收入
|11.45億
|21.36億
|25.73億
|32.22億
|36.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為105.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為106.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為104.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為68.00元
下一篇