鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.54元上修至1.59元，其中最高估值3.54元，最低估值1.2元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.54(2.45)3.523.873.85
最低值1.2(1.2)0.891.061.24
平均值1.84(1.61)2.012.592.88
中位數1.59(1.54)2.012.643.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值44.12億51.01億54.66億58.18億
最低值36.93億40.02億43.29億46.44億
平均值42.32億46.85億49.87億53.67億
中位數43.43億47.48億50.14億55.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.57-0.822.390.79-0.12
營業收入11.45億21.36億25.73億32.22億36.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

