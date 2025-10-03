鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至4.1元，預估目標價為47.00元

search icon



Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至4.1元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4元上修至4.1元，其中最高估值5.39元，最低估值3.26元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.39(5.39)4.775.35.04
最低值3.26(3.26)2.222.482.61
平均值4.1(4.06)3.783.914.31
中位數4.1(4)3.843.964.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值548.13億547.26億551.82億567.69億
最低值458.26億408.20億444.20億486.12億
平均值499.74億484.50億496.34億525.27億
中位數496.56億479.42億498.22億520.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.498.965.083.133.55
營業收入610.42億648.73億535.79億558.62億511.75億

詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSBHP

台股首頁我要存股
