鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至4.1元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4元上修至4.1元，其中最高估值5.39元，最低估值3.26元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.39(5.39)
|4.77
|5.3
|5.04
|最低值
|3.26(3.26)
|2.22
|2.48
|2.61
|平均值
|4.1(4.06)
|3.78
|3.91
|4.31
|中位數
|4.1(4)
|3.84
|3.96
|4.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|548.13億
|547.26億
|551.82億
|567.69億
|最低值
|458.26億
|408.20億
|444.20億
|486.12億
|平均值
|499.74億
|484.50億
|496.34億
|525.27億
|中位數
|496.56億
|479.42億
|498.22億
|520.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.49
|8.96
|5.08
|3.13
|3.55
|營業收入
|610.42億
|648.73億
|535.79億
|558.62億
|511.75億
詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉政府關門迫在眉睫 美股迎15年來最佳9月 季線連二紅
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為14.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝瑞PFE-US的目標價調升至29元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至9.27元，預估目標價為197.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇