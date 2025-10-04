鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-04 10:36

‌



兆豐銀行強化數位轉型軟實力，與 IBM 攜手合作，導入「客戶生命週期管理（Customer Life-Cycle Management, CLM）x 客戶主數據系統（Enterprise Customer Information File, ECIF）國際級解決方案（合稱 CLM 平台）」，從全新客戶建檔開始，整合跨通路客戶資訊、反洗錢作業以及行內既有數位體驗與流程自動化，客製化解決既有痛點與滿足未來需求。

打破跨系統痛點！兆豐銀攜手IBM導入CLM平台 實現數位轉型3大升級。（圖：兆豐銀提供）

兆豐銀行表示，透過 CLM 平台，不僅強化了認識客戶（KYC）與反洗錢（AML）的合規管理能力、減少作業流程斷點，能有效提升客戶服務體驗，亦可有效分擔核心主機在客戶基本資料維護上的負荷。

‌



行員以往在辦理開戶建檔時，常常需要進行跨系統查詢，並於系統間切換與人工核對，作業程序繁複，在 CLM 平台導入後將帶來「效率提升，縮短作業時間」、「智慧合規，零距離風險管理」、「以微服務為核心，實現銀行數位轉型」三大具體效益：

一、效率提升，縮短作業時間

CLM 平台透過自動化介接、作業流程梳理與優化、智能化風險評估與審核等，讓前台人員可於單一平台即時掌握客戶完整資料，無須在多個系統間切換，大幅縮短建檔作業時間，定期審查案件結合流程自動化（RPA）、智能化分散案件產製，亦可提升行員作業效率。此外，ECIF 整合跨通路客戶資訊、建立客戶資料之黃金紀錄（Golden Record），作為全行一致的主資料來源，避免客戶資料重複蒐集、人工核對及跨系統查詢等繁瑣作業，為客戶創造更即時、更順暢的金融服務體驗。

二、智慧合規，零距離風險管理

CLM 平台全面整合 KYC、名單掃描、風險評估與盡職審查、防詐資訊、FATCA/CRS、負面新聞平台、戶政與家事網介接與聯徵查詢等核心合規作業與資訊，打造涵蓋客戶背景、交易行為與外部風險指標的全方位視角，大幅提升風險掌握的完整性與即時性，這一設計不僅協助第一線行員能更快、更精準地完成作業，也讓後台管理團隊能提升效率與準確度，落實風險管理，實現前、中、後台流程的串接。

三、以微服務為核心，實現銀行數位轉型

系統底層採用 Kubernetes（K8S）容器化架構，並以微服務（Microservices）作為核心設計理念，打造具備高彈性與可擴展性的基礎平台。此平台可快速支援並介接行內 22 套前端業務系統 與 14 項後端系統，確保跨系統資訊即時同步與流暢整合，無論是實體分行或數位通路，皆能獲取一致且即時的客戶資料。更可強化前台、中台與後台作業之間的合作效率，使業務流程能快速回應市場變化與監管需求，提升系統的敏捷性與可靠度。