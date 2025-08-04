鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為86.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.55元下修至6.15元，其中最高估值7.51元，最低估值5.9元，預估目標價為86.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.51(7.51)
|8.65
|9.39
|11.11
|最低值
|5.9(5.9)
|6.85
|8
|11.11
|平均值
|6.6(6.67)
|7.75
|8.82
|11.11
|中位數
|6.15(6.55)
|7.6
|9.08
|11.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|94.52億
|98.16億
|101.39億
|102.93億
|最低值
|89.61億
|90.72億
|95.85億
|102.93億
|平均值
|91.64億
|94.70億
|98.38億
|102.93億
|中位數
|91.33億
|94.65億
|98.50億
|102.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.50
|6.25
|6.35
|7.49
|7.67
|營業收入
|84.64億
|104.83億
|105.35億
|91.98億
|93.74億
詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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