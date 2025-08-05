search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學EMN-US的目標價調降至82.5元，幅度約4.62%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)提出目標價估值：中位數由86.5元下修至82.5元，調降幅度4.62%。其中最高估值118元，最低估值64元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予伊士曼化學評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀0位。

伊士曼化學今(5日)收盤價為61.16元。近5日股價下跌4.62%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EMN市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
伊士曼化學61.131+3.98%

延伸閱讀



Empty