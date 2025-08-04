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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估下修至6.55元，預估目標價為86.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.84元下修至6.55元，其中最高估值7.51元，最低估值5.9元，預估目標價為86.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.51(7.51)8.659.3911.11
最低值5.9(5.9)7811.11
平均值6.67(6.72)7.828.8211.11
中位數6.55(6.84)7.79.0811.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值94.52億98.16億101.39億102.93億
最低值89.61億92.27億95.85億102.93億
平均值91.76億94.94億98.38億102.93億
中位數91.73億94.65億98.50億102.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.506.256.357.497.67
營業收入84.64億104.83億105.35億91.98億93.74億

詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEMN

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