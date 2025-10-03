鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-03 08:30

中國展開為期 8 天的國慶中秋假期，交通部門預估，在 十一長假首日，全國客運流量將突破 3.4 億人次，創下歷史新高。《財聯社》報導稱，中國各地觀光消費熱潮「燃起來」，從都會到自然景區，無處不湧現驚人的人潮，展現出強勁的旅遊消費力道。

中國黃金周旅遊消費強勢復甦！首日客流突破3.4億人次 創新高。(圖:shutterstock)

北京、上海、成都、杭州、南京、青島等地的熱門景區與商圈，觀光市場一片火熱。業界分析師指出，在長假效應推動下，今年的國慶中秋雙節旅遊熱度已確定達到新高點。主要城市在這次長假中，紛紛祭出獨特的觀光策略，成功吸引大量遊客：

北京：首都與文化演出

北京是中國當地最熱門的旅遊目的地。文化藝術表演和「首發經濟」是兩大亮點。假期期間，超過 364 檔、2102 場的營業性演出輪番上陣，涵蓋戲曲、音樂會等。同時，各大商圈透過 IP 首展和潮流品牌首發活動，如柯南、海綿寶寶等主題展覽，讓「首發經濟」成為提振消費的強大引擎。

機場方面也迎來旅客潮，預計長假期間兩大機場將運送近 300 萬人次。

上海：二次元與主題樂園

上海的觀光消費熱度高漲，尤其「二次元經濟」成為一大亮點。位於南京東路步行街的商場擠滿了購買動漫周邊的「吃谷人」。熱門景區訂單量年增 32%，其中上海迪士尼、海昌海洋公園、上海樂高樂園等主題樂園訂單均呈現爆發式增長，部分樂園首日入園人次超過一萬。

此外，各大文博場館如上海天文館、自然博物館的門票也早早預約額滿，並透過夜間開放和特色活動，助攻假日「夜間經濟」。

成都：交通改善助攻秘境

成都的觀光市場人氣旺、消費熱，各大火車站首日發送旅客量創下歷史新高。除了大熊貓繁育研究基地（如「花花」所在處）等傳統熱門景點門票提前售罄外，新通車的 G8513 線高速公路將成都到九寨溝的車程從 8 小時銳減至 4 小時，「朝飲蓉城茶，午賞九寨秋」的便捷交通直接帶動九寨溝景區預訂量觸及上限。

杭州與南京：人潮考驗城市接待力

杭州西湖景區首日接待遊客超過 44 萬人次，其中斷橋再次變身為「人橋」，人潮擁擠。地鐵站甚至啟動管制措施。儘管天氣炎熱，西湖賞桂勝地「滿覺隴」仍擠滿遊客。為刺激消費，杭州市發放了超過 4000 萬元（人民幣）的觀光消費券。

南京首日累計接待遊客 232.6 萬人次，外地遊客佔比近六成。中山陵景區成為人氣「爆點」，假期前四日門票均預約額滿。城市為應對大客流，將部分路段設為「人行道」並投入大量接駁車。當地透過音樂節、影視作品與體育賽事（如「蘇超」聯賽）深度融合，帶動住宿率顯著提升，星級飯店平均入住率達 75%。