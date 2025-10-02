星展銀攜手《傳說對決》推首張電競聯名卡 祭最高10%回饋+GCS聯賽尊榮禮遇

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-02 18:32

‌



星展銀行（台灣）今 (2) 日宣布與熱門手遊《Garena 傳說對決》攜手「星展傳說對決聯名卡」，亦是星展整併消金業務後首張全新聯名卡，瞄準高達 82% 每週玩遊戲的 Z 世代，將金融服務無縫整合進年輕族群的數位生活與娛樂消費。聯名卡提供最高 10% 現金積點的超強回饋，涵蓋遊戲平台、影音串流及生活補給等三大精選通路，更有 GCS 職業聯賽首席贊助商獨家禮遇，致力成為「生活玩家」虛實世界中最信賴的金融夥伴。

星展銀行（台灣）與《Garena 傳說對決》攜手推出「星展傳說對決聯名卡」。（圖:星展提供）

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，Z 世代不僅將遊戲視為社交與自我表達的場域，更有近半數（49%）玩家習慣以卡片支付進行遊戲內消費。看準年輕世代的強大潛力與數位生活模式，星展攜手在台灣擁有龐大活躍玩家的《Garena 傳說對決》，展現對電競文化的前瞻佈局。資誠 PwC 報告也顯示，台灣電競市場未來五年預計將保持兩位數年增率的強勁成長。透過聯名卡的發行，星展將金融服務深入電競生活圈，旨在滿足數位原生世代客製化與互動娛樂的需求。

‌



該聯名卡以實質的現金積點回饋，提供玩家最有感的優惠：

一般消費存戶升級回饋： 卡友享國內一般消費 0.2%，國外 1.5% 無上限。若設定星展帳戶自動扣繳卡費，國內回饋即升級至 1.2%，國外更高達 2.5% 現金積點無上限。

三大精選通路最高 10%： 針對「生活玩家」精選的指定娛樂平台（App Store、Google Play、Garena 等）、影音串流平台（Netflix、Spotify、Twitch 等）及生活補給通路（LINE Pay、Uber Eats、速食店、蝦皮等），祭出最高 10% 現金積點加碼回饋（月回饋上限 1,000 點）。

新戶首刷禮： 2025/12/31 前新申辦並完成指定任務，即可獲得上市限定「戰場傳說獸煌聯名充電燈座」。

遊戲活動獎勵： 開卡並開通專屬遊戲活動，完成任務可獲專屬頭像框、緹莉 - 星夢展航永久造型等稀有獎勵。

解星刷卡挑戰： 刷卡消費累積，有機會獲得限量稀有造型。

電競賽事專屬： 星展成為 GCS 職業聯賽首席贊助商，卡友獨享 GCS 總決賽優先購票權及例行賽限量優先入場資格。