盤後速報 - 訊聯基因(4160)次交易(3)日除息1.85元，參考價54.65元
鉅亨網新聞中心
訊聯基因(4160-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.85元。
首日參考價為54.65元，相較今日收盤價56.50元，息值合計為1.85元，股息殖利率3.27%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/03
|56.50
|1.8473
|3.27%
|0.0
|2024/09/19
|102.5
|0.506
|0.49%
|0.506
|2023/09/14
|42.0
|0.4775
|1.14%
|0.4775
|2022/09/05
|25.1
|0.291
|1.16%
|0.0
|2020/08/04
|29.35
|0.6794
|2.31%
|0.0
