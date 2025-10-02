search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 訊聯基因(4160)次交易(3)日除息1.85元，參考價54.65元

鉅亨網新聞中心


訊聯基因(4160-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.85元。

首日參考價為54.65元，相較今日收盤價56.50元，息值合計為1.85元，股息殖利率3.27%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/03 56.50 1.8473 3.27% 0.0
2024/09/19 102.5 0.506 0.49% 0.506
2023/09/14 42.0 0.4775 1.14% 0.4775
2022/09/05 25.1 0.291 1.16% 0.0
2020/08/04 29.35 0.6794 2.31% 0.0

台股除權息

訊聯基因56.5+0.89%

#上升三紅K

偏強
訊聯基

76%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
訊聯基

76%

勝率

