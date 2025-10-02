盤後速報 - 奇偶(3356)次交易(3)日除息4元，參考價48.8元
鉅亨網新聞中心
奇偶(3356-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為48.8元，相較今日收盤價52.80元，息值合計為4.0元，股息殖利率7.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/03
|52.80
|4.0
|7.58%
|0.0
|2024/10/31
|62.1
|2.9
|4.67%
|0.0
|2023/10/04
|47.5
|1.4
|2.95%
|0.0
|2022/10/04
|30.9
|1.2
|3.88%
|0.0
|2021/07/27
|41.6
|1.0009
|2.41%
|0.0
