鉅亨速報

盤後速報 - 奇偶(3356)次交易(3)日除息4元，參考價48.8元

鉅亨網新聞中心


奇偶(3356-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為48.8元，相較今日收盤價52.80元，息值合計為4.0元，股息殖利率7.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/03 52.80 4.0 7.58% 0.0
2024/10/31 62.1 2.9 4.67% 0.0
2023/10/04 47.5 1.4 2.95% 0.0
2022/10/04 30.9 1.2 3.88% 0.0
2021/07/27 41.6 1.0009 2.41% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

奇偶52.8-0.38%

