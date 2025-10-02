鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至6.6元，預估目標價為110元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.75元下修至6.6元，其中最高估值7元，最低估值4.98元，預估目標價為110元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7(7.54)
|9.04
|10.35
|最低值
|4.98(4.98)
|7.04
|9.55
|平均值
|6.4(6.53)
|8
|9.95
|中位數
|6.6(6.75)
|8.13
|9.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11,900,840
|13,018,000
|14,311,300
|最低值
|11,545,000
|11,608,000
|13,049,560
|平均值
|11,723,880
|12,422,610
|13,680,430
|中位數
|11,745,300
|12,479,820
|13,680,430
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|8.2
|5.5
|17.98
|15.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,090,994
|11,584,909
|14,071,591
|13,860,114
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
