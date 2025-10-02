鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至6.6元，預估目標價為110元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.75元下修至6.6元，其中最高估值7元，最低估值4.98元，預估目標價為110元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7(7.54)9.0410.35
最低值4.98(4.98)7.049.55
平均值6.4(6.53)89.95
中位數6.6(6.75)8.139.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值11,900,84013,018,00014,311,300
最低值11,545,00011,608,00013,049,560
平均值11,723,88012,422,61013,680,430
中位數11,745,30012,479,82013,680,430

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS8.25.517.9815.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,090,99411,584,90914,071,59113,860,114

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

