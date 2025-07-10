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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至110元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對同欣電(6271-TW)提出目標價估值：中位數由115元下修至110元，調降幅度4.35%。其中最高估值125元，最低估值108元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予同欣電(6271-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立6位、保守悲觀0位。

同欣電(6271-TW)今(10日)收盤價為104元。近5日股價下跌2.79%，相關半導體業近5日上漲0.52%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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